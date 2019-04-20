2019-04-20T16:13:03+03:00
Общество

Жители Ноябрьска в соцсетях жалуются на нашествие рыжих муравьев

Насекомые появляются в квартирах по всему городу
Алена Кульмухаметова
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Жители Ноябрьска в соцсетях жалуются на нашествие рыжих муравьев. Фото из соцсети ВконтактеЖители Ноябрьска в соцсетях жалуются на нашествие рыжих муравьев. Фото из соцсети Вконтакте
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Вахтовики, плохая работа СЭС, нечистоплотные соседи, диверсия – такие объяснения выдвигают жители Ноябрьска из-за появления муравьёв в домах. Мелкие насекомые досаждают горожанам и больно кусаются.

Информация о появлении муравьев вышла в соцсети ВКнтакте в группе «Злой ноябрянин».

- Люди SOS !!!! Дома начали появляться мелкие рыжие муравьи! Все чаще и чаще стала их обнаруживать. Залетные они или уже где-то гнездо сделали - не понятно. Подскажите, кто сталкивался? СЭС вызывать эффективно? – пишет ноябрянка.

Способ уничтожения глупых тараканов. Фото из соцсети ВКонтакте

Способ уничтожения глупых тараканов. Фото из соцсети ВКонтакте

Пользователи стали бурно обсуждать эту тему и выяснилось, что подобная проблема не только у автора поста. «В СЭС вообще сказали, что это проблема сейчас в городе с муравьями. Будто специально завезли их», «Соседка писала заявление в СЭС и бестолку. Муравьёв можно и с магазина принести. У меня бабушка купила в магазине хлеб, принесла домой, а там муравьи. Я уже с ними года борюсь», «Я своих «домочадцев» обнаружила, когда муж на столе оставил хлеб и печеньки», «По Ленина, где Фрегат на Дзержинского, в тех районах в домах их полно уже» - пишут ноябряне.

Проблему с «подселенцами» горожане решают с помощью мелков, дихлофоса и гелей. Однако одна из горожанок отнеслась с юмором к ситуации и предложила вариант «соль-сахар» в виде картинки из сети для глупых тараканов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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