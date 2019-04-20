СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-20T15:00:51+03:00

В Тазовском районе почти 400 семей переедут в новые благоустроенные дома. Фото с сайта правительства ЯНАО

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Жилищное строительство и развитие инфраструктуры входят в приоритетные направления работы в Тазовском районе Ямала.

Накануне в Гыде и в Тазовском побывал заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов. Вместе с главой района Василием Паршаковым он осмотрел строящиеся объекты социальной сферы и жилья, площади для будущей застройки.

Как отметил подрядчик, представитель ООО «Строительное объединение «Арктика» Алексей Попенко, который возводит многоквартирный дом в Гыде, планируется, что скоро 100 гыданских семей отпразднуют новоселье. 42-квартирник предназначен для жителей села по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья».

Отмечено, что жилые помещения в 58-квартирном доме будут предоставлены коренным жителям по народной программе округа. На объектах завершены работы по возведению кровли, фасада, сейчас ведутся внутренние отделочные работы и подводятся инженерные сети.

Также в Гыде планируется возведение спальных корпусов на 600 мест и столовой Гыданской школы-интерната, ведётся строительство пожарного депо на четыре единицы техники.

В Тазовском глава района показал территорию, где по генеральному плану планируется построить универсальный спортивный комплекс, школу на 800 мест и больничный городок: терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, туберкулёзное и инфекционное отделения. Кроме этого, посетили дома, включённые в ветхий и аварийный жилфонд. Руководители проинспектировали ход выполнения работ по возведению домов в микрорайоне Солнечный. В первой очереди строительства – два четырёхэтажных дома общей площадью более 15 тыс. м2. По информации застройщика, Северной строительной компании, в третьем квартале 2022 года планируется обеспечить квартирами более 270 семей по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Всего в Солнечном построят восемь многоэтажных домов.

Конечным пунктом рабочей поездки стала строительная площадка по улице Пристанской, где местная подрядная организация ООО «ТазСтройЭнерго» возводит 31-квартирный дом. Сдать объект в эксплуатацию планируют во втором полугодии следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU