Школьники Салехарда провели день на службе в департаменте биржи труда

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-20T13:12:55+03:00

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Накануне в окружном департаменте занятости населения прошло мероприятие «День на службе». Учащиеся 10-х классов салехардской средней общеобразовательной школы №6 смогли узнать о востребованных вакансиях, средних заработных платах и уровне безработицы.

Как сообщили в ведомстве, сначала школьникам провели экскурсию: им рассказали о деятельности, основных услугах, оказываемых населению и работодателям. Для них также организовали квест: ребята разделились на команды, получили задания и поэтапно их выполняли. Вопросы, в основном, касались поиска информации, связанной с деятельностью службы занятости. В одном из них им нужно было с помощью регионального банка вакансий на Интерактивном портале работа.янао.рф определить, какая профессия более востребована.

Напомним, встреча проходила в рамках просветительского мероприятия «День на службе» проекта «Чиновник открытый» концепции кадровой политики государственной гражданской службы ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU