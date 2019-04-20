Библиотеки ждут ямальцев на «Библионочь»

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-20T09:57:44+03:00

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Субботняя ночь 20 апреля запомнится ямальцам седьмой всероссийской акцией «Библионочь». Она пройдёт под девизом «Весь мир – театр».

Как отметили в департаменте культуры Ямала, в рамках акции Интеллект-центр в Ноябрьске предложит читателям окунуться в «Мистическую ночь», наполненную таинственными образами гоголевских персонажей. В зале редкой и краеведческой книги будет представлен квартирник для любителей авторской песни, игровой стол «Книгаполия», театральная постановка театра-студии «Крылья» и показ спектакля «Юнона и Авось» театра «Ленком».

В Детской библиотеке Тарко-Сале познакомят детей с историей возникновения театра. В театральной импровизации юные актёры покажут своё мастерство в играх «Сказать фразу с одной из интонаций», «Разговор животных», «Скороговорки», «Угадайте профессию с помощью мимики и жестов» и др.

В Центральной городской библиотеке в Муравленко состоятся мастер-классы. Юные любители театрального искусства и современных технологий проникнут в театральное закулисье, узнают об истории возникновения театра и с помощью 3D-ручек смогут сделать фигурки для собственного театра теней, а из подручных материалов – букеты для актёров и театральные маски.

Национальная библиотека Ямала для жителей Салехарда подготовила встречу с российским писателем Андреем Усачёвым, автором знаменитых книг «Умная собачка Соня», «Школа снеговиков», «Малуся и Рогопед» и многих других. Автору можно будет задать вопрос и получить автограф. Здесь же будут работать живые фотозоны, в которые перенесутся желающие вместе с легендарными персонажами.

Для тех, кто хочет узнать о театре больше, иммерсивный театр позволит достигнуть эффекта полного погружения в сюжет постановки, и каждый станет полноправным участником происходящего. Кроме того, библиотека представит интерактивный лекторий о театре 501-ой стройки и игру-квиз о театре, про театр и с театром.

ИСТОЧНИК KP.RU