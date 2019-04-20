2019-04-20T07:25:00+03:00
Общество

Погода на Ямале 20 апреля: потепление и снег с дождём

Ветер северных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода на Ямале 20 апреля: потепление и снег с дождём. Фото Равиля Сафарбекова из соцсети ВКонтактеПогода на Ямале 20 апреля: потепление и снег с дождём. Фото Равиля Сафарбекова из соцсети ВКонтакте
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В субботу 20 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается потепление. По данным синоптиков местами пройдёт снег с дождем и умеренный ветер.

В Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, небольшой снег. Температура днем около -7 градусов. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе переменная облачность, без осадков. Температура около -13 градусов. Ветер северный 3-5 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме также переменная облачность, небольшой снег. Температура около -9 градусов. Ветер северный 6-9 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха днем -4, +1 градус. Ветер юго-западный 3-9 метров в секунду.

В Мужах переменная облачность, снег с дождем. Температура днем около -1, +3 градусов. Ветер западный 3-11 метров в секунду.

В Яр-Сале пасмурно, небольшой снег. Температура днем около -5 градусов. Ветер северный 8-12 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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