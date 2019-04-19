В Новом Уренгое представят реконструкцию одного боя Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-19T16:12:02+03:00

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Жителям Нового Уренгоя 5 мая представят реконструкцию одного из боев Великой Отечественной, посвященная подвигу Петра Барбашова. Фронтовик из Новосибирской области 9 ноября 1942 года у села Гизель под Владикавказом закрыл амбразуру вражеского дота своим телом. Совершил он этот подвиг на полгода раньше Александра Матросова.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года Пётру Парфёновичу Барбашову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. На трассе Владикавказ-Алагир, возле селения Гизель, установлен памятник герою.

Идею создания реконструкции исторического боя, которая состоится на площадке за дворцом спорта «Звездный», инициировало управление культуры. Совместно с департаментом образования сейчас ведется подбор героев, подготовка обмундирования, оружия. Предполагается, что участие в реконструкции боя примут 30 кадет и около 20 взрослых. После него всех зрителей ждет полевая кухня, сообщает и информационно-аналитическое управление администрации Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU