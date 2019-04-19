2019-04-19T16:12:02+03:00
Общество

В Новом Уренгое представят реконструкцию одного боя Великой Отечественной войны

Горожане вспомнят подвиг Петра Барбашова
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое представят реконструкцию одного боя Великой Отечественной войны Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое представят реконструкцию одного боя Великой Отечественной войны Фото: newurengoy.ru
Изменить размер текста:

Жителям Нового Уренгоя 5 мая представят реконструкцию одного из боев Великой Отечественной, посвященная подвигу Петра Барбашова. Фронтовик из Новосибирской области 9 ноября 1942 года у села Гизель под Владикавказом закрыл амбразуру вражеского дота своим телом. Совершил он этот подвиг на полгода раньше Александра Матросова.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года Пётру Парфёновичу Барбашову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. На трассе Владикавказ-Алагир, возле селения Гизель, установлен памятник герою.

Идею создания реконструкции исторического боя, которая состоится на площадке за дворцом спорта «Звездный», инициировало управление культуры. Совместно с департаментом образования сейчас ведется подбор героев, подготовка обмундирования, оружия. Предполагается, что участие в реконструкции боя примут 30 кадет и около 20 взрослых. После него всех зрителей ждет полевая кухня, сообщает и информационно-аналитическое управление администрации Нового Уренгоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ямальцы отправляются в Сочи на фестиваль «Готов к труду и обороне»
На Ямале очищают захламлённую территорию вахтового посёлка на побережье Карского моря
За «липовый» билет жительница Салехарда заплатила реальные деньги
Сбербанк будет развивать на Ямале цифровые сервисы
Юные ямальцы едут на Дельфийские игры в Ростов-на-Дону
Строительство автодороги «Надым – Салехард» идет по графику
Пьяный новоуренгоец во время ссоры прострелил грудь знакомому
Глава Салехарда проводил поисковиков в новую экспедицию
В Ноябрьск закупит девять низкопольных автобусов
Салехард готовится к акции «Чистый город»
Прокуратура обязала администрацию Лабытнанги осветить улицы
В АО «Транснефть – Сибирь» завершился первый этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
В Ноябрьске наркоторговец при побеге брызнул газом в полицейского
Старшеклассники Салехарда сыграли в «100 дней до ОГЭ»
Сбербанк поможет забронировать квартиру в ЖК «Ново-Патрушево» со скидкой 1%
Ямальцы примут участие в Постфоруме ООН по вопросам коренных народов