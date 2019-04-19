СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-19T15:53:10+03:00

Ямальцы отправляются в Сочи на фестиваль «Готов к труду и обороне». Фото с сайта правительства ЯНАО

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Ямало-Ненецкий автономный округ на фестивале ГТО представит команда-победитель регионального этапа фестиваля – коллектив спортивного оздоровительного комплекса «Зенит» из Ноябрьска.

Как сообщает портал правительства ЯНАО, в команду вошли Павел Плисс, Анастасия Буйских, Александр Кидрон, Евгения Расщупкина, Андрей Рачинский, Ирина Феденева, Олег Новак, Лилия Насырова.

Отметим, чтот II фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов состоится в Сочи с 23 по 26 апреля.

Мероприятие состоится в рамках Всероссийской недели охраны труда. Его участниками станут трудовые коллективы крупнейших предприятий страны, среди которых «Российские железные дороги», «Магнитогорский металлургический комбинат», Сбербанк и другие, всего более 250 человек.

Церемония открытия состоится 24 апреля на стадионе базы ФГБУ «Юг Спорт», там же 23-25 апреля пройдёт и соревновательная часть программы. Закрытие и награждение победителей запланировано на 25 апреля в главном медиацентре Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU