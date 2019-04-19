СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-19T15:23:09+03:00

На Ямале очищают захламлённую территорию вахтового посёлка на побережье Карского моря. Фото с сайта правительства ЯНАО

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В Ямало-Ненецком автономном округе полным ходом идут работы на очистке захламлённых территорий в районе Харасавэйского месторождения.

По информации портала правительства Ямала, в заброшенном вахтовом посёлке провели инвентаризацию объектов, подлежащих сносу зданий и сооружений. Развёрнут вахтовый городок для комфортного проживания 25 рабочих. Для их комфортного проживания установлена дизельная электростанция, организовано водоснабжение и ёмкостный парк для хранения ГСМ. Доставлена спецтехника для производства работ: автокран, экскаватор, самосвал, бульдозер, погрузчик.

Напомним, заброшенный вахтовый посёлок на побережье Карского моря территориально расположен в Ямальском районе. Его очистка внесена в комплексный план мероприятий правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и иных исполнительных органов государственной власти округа на 2019 год. Планируется, что уборка на площади в 70 га будет проведена за три года. Работы ведутся Российским Центром освоения Арктики.

ИСТОЧНИК KP.RU