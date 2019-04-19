2019-04-19T14:42:38+03:00
Происшествия

За «липовый» билет жительница Салехарда заплатила реальные деньги

Покупка проходила в режиме онлайн
Алена Кульмухаметова
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За «липовый» билет жительница Салехарда заплатила реальные деньги. Фото с сайта pixabay.comЗа «липовый» билет жительница Салехарда заплатила реальные деньги. Фото с сайта pixabay.com
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Мошенники уже давно оккупировали сайты и наживаются на доверии ямальцев. Так, очередной жертвой злоумышленников стала жительница Салехарда.

Как сообщает УМВД ЯНАО, с банковской карты женщины мошенники списали 45 тысяч рублей. Женщина приобрела билеты онлайн, оплатив их с помощью банковской карты. Позже выяснилось, что платеж за билеты якобы не прошел, однако деньги со счета списались.

Об обмане северянка заявила в полицию. По факту мошенничества с причинением значительного ущерба заведено уголовное дело. Правоохранительные органы рекомендуют не совершать покупки на непроверенных сайтах, а также не сообщать неизвестным людям данные своих банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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