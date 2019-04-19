Сбербанк будет развивать на Ямале цифровые сервисы

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-19T13:51:34+03:00

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Сбербанк в Ноябрьске принял участие в дискуссионной площадке «Точка кипения», которая проходила в рамках IV регионального форума профориентации «Матрица успеха – 2019». Проект разработан федеральным Агентством стратегических инициатив и позволяет представителям государственной службы, бизнеса, образования, науки, общественных и профессиональных объединений обменяться лучшими практиками и получить ответы на актуальные вопросы.

Одной из важнейших тем, которую обсудили участники мероприятия, стало развитие в Ноябрьске цифровой среды и внедрение технологий «Умный город» в рамках национальной программы «Цифровая экономика России-2024». Сбербанк предложил несколько решений для развития безналичного пространства в регионе, которые максимально упростят жизнь горожан разных возрастных категорий и сделают ее еще более удобной и комфортной.

Одним из проектов является бесконтактная оплата проезда в общественном транспорте города. Сбербанк уже обеспечил такой сервис для пассажиров более чем в 75 городах России. Процесс предполагает покупку билета через мобильный терминал кондуктора или терминал самообслуживания, расположенный на поручне рядом со входом. Средства списываются с банковской карты в размере стоимости одной поездки, согласно утвержденному тарифу. При этом платить можно не только картами, но и NFC-устройствами – телефонами, часами, брелоками и даже кольцами.

В рамках системы «Умный город» в Ноябрьске будет запущен проект Сбербанка «Карта школьника». Учащиеся смогут оплачивать обеды в школьных столовых и буфетах, используя систему «Ладошки», получать скидку при оплате проезда в общественном транспорте и использовать банковскую карту, как пропуск в учебное заведение. Альтернативой карте может быть брелок или браслет. Проект позволит родителям контролировать посещаемость учебного заведения, знать, когда и на что ребенок потратил денежные средства, а так же исключить расчет наличными в школе.

- Сбербанк работает над развитием собственной глобальной экосистемы, внедряя лучшие клиентские сервисы. Наша главная цель – сделать жизнь населения лучше и комфортнее, – комментирует заместитель управляющего Новоуренгойским отделением Сбербанка Марат Ганеев. – На сегодняшний день более 80% операций клиенты проводят онлайн. Мы уверены, рост безналичных платежей положительно скажется как на развитии экономики города, так и региона в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU