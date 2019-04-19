2019-04-19T13:14:32+03:00
Общество

Юные ямальцы едут на Дельфийские игры в Ростов-на-Дону

Ребята выступят в девяти номинациях
Алена Кульмухаметова
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Юные ямальцы едут на Дельфийские игры в Ростов-на-Дону. Фото с сайта правительства ХМАО-ЮгрыЮные ямальцы едут на Дельфийские игры в Ростов-на-Дону. Фото с сайта правительства ХМАО-Югры
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Пять дней проведут участники XVIII молодёжных Дельфийских игр России в Ростове-на-Дону. C 19 по 24 апреля ребята из всех регионов страны в возрасте от 10 до 25 лет из поборются за награды в почти 30 видах искусства.

Как сообщает департамент культуры Ямала, округ будут представлять 16 участников из Муравленко, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма и Пуровского района. Ямальцы выступят в девяти номинациях: «Эстрадное пение», «Художественное чтение», «Фортепиано», «Скрипка», «Баян», «Саксофон», «Народные инструменты (бандура)», «Изобразительное искусство» и «Флейта».

Кроме игры на разных музыкальных инструментах, пения или танца, участники из регионов России продемонстрируют свои таланты в парикмахерском искусстве, кулинарии и даже в навыках воспитания, смогут побыть музейными экскурсоводами и дизайнерами одежды.

Добавим, что все конкурсы молодёжных Дельфийских игр будут транслироваться в режиме онлайн на интернет-канале ДельфикТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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