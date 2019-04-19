2019-04-19T12:33:34+03:00
Экономика

Строительство автодороги «Надым – Салехард» идет по графику

Участки трассы осматриваются не реже двух раз в месяц
Анна Полякова
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Строительство автодороги «Надым – Салехард» идет по графику Фото: правителсьство ЯНАОСтроительство автодороги «Надым – Салехард» идет по графику Фото: правителсьство ЯНАО
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Ход строительства автодороги «НадымСалехард» находится на особом контроле. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков во время рабочего совещания, которое прошло в столице региона.

По его словам, участки автомобильной дороги осматриваются на регулярной основе не реже двух раз в месяц. За каждым участком, а их всего три, закреплены сотрудники филиалов дорожной дирекции. Нареканий нет – графики работ подрядными организациями соблюдаются.

В планах на 2019 год на участке км 1060 – км 1120 построить 23 км автодороги в переходном типе покрытия. Для этого уже сегодня завезено порядка 52 тыс. тонн щебня.

Продолжается строительство девяти мостов на участке км 1120 – км 1191. Также в планах на этот год – строительство 10 км дороги с переходным типом покрытия. В этом году планируется покрыть щебнем 31,51 км, завершение работ на восьми мостах.

На объекте км 1191 – км 1241 в прошлом году построены мостовые сооружения, на которых сегодня ведутся завершающие работы по устройству «дорожной одежды» на подходах (щебень). До конца года здесь планируется построить 7,05 км автодороги в щебне, а также установить барьерное ограждение и провести сопутствующие работы.

На участке строительства автомобильной дороги «Объезд г. Надым» протяжённостью 5,4 км возводится путепровод. Уже выполнено устройство земляного полотна – 95%, укрепительные работы – 50%. К этому сезону планируется обеспечить проезд легковых машин уже по щебёночной насыпи.

В этом году ямальским дорожникам предстоит обеспечить ввод 72 км трассы в щебне, а к концу 2020 года открыть сквозной проезд по дороге Надым – Салехард.

ИСТОЧНИК KP.RU

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