Пьяный новоуренгоец во время ссоры прострелил грудь знакомому
В Новом Уренгое завели уголовное дело на 44-летнего местного жителя, устроившего стрельбу на улице. О происшествии 30 марта в полицию сообщили сотрудники Скорой помощи. Медики рассказали мужчина 1975 года рождения ранен в грудь.
Выяснилось, что ночью на улице между двумя ранее не знакомыми мужчинами возник конфликт. Пьяный злоумышленник достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Наказанием может стать лишение свободы на срок до двух лет.
Подозреваемый вину признает. С него взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU