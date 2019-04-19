Пьяный новоуренгоец во время ссоры прострелил грудь знакомому

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-19T12:02:30+03:00

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В Новом Уренгое завели уголовное дело на 44-летнего местного жителя, устроившего стрельбу на улице. О происшествии 30 марта в полицию сообщили сотрудники Скорой помощи. Медики рассказали мужчина 1975 года рождения ранен в грудь.

Выяснилось, что ночью на улице между двумя ранее не знакомыми мужчинами возник конфликт. Пьяный злоумышленник достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Наказанием может стать лишение свободы на срок до двух лет.

Подозреваемый вину признает. С него взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU