Глава Салехарда проводил поисковиков в новую экспедицию

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-19T11:35:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Салехарда Иван Кононенко встретился с членами поискового отряда «Карские экспедиции». Встреча прошла в городской администрации накануне отъезда поисковиков в город Каменск-Шахтинск.

Уже завтра активисты поискового движения вновь отправятся нести вахту. Впереди работа в Ерохинской балке по поиску останков бойцов 5 кавалерийского корпуса, подъём останков в хутор Греково Миллеровского района, поиск возле заброшенной железной дороги, работа по обустройству братских могил.

В рамках встречи градоначальник передал им флаг Салехарда и пообещал поддерживать поисковиков в благом деле.

- Работу, которую вы делаете, невозможно оценить материально. Таким делом способны заниматься люди с большим сердцем и чистой душой. Спасибо вам за ваш пример подрастающему поколению, за патриотическое воспитание молодежи и просто за то, что храните память о тех воинах, которые полегли, отдав свой долг на защиту родины, - сказал Иван Кононенко.

За 3 года существования отряд принял участие в 4 поисковых экспедициях, «поднял» 55 бойцов - защитников Отечества, провёл более 100 лекций и занятий с молодёжью, организовал более 50 выставок, посвящённых Великой Отечественной войне, истории Конвоя БД-5 и деятельности отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU