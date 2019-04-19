В Ноябрьск закупит девять низкопольных автобусов

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-19T10:55:41+03:00

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Ноябрьск порядка 67 миллионов рублей потратит девять новых низкопольных автобусов. Они пополнят автопарк муниципального предприятия «Пассажирские перевозки». Сумму одобрили депутаты местной думы. Средства выделены из безвозмездных межбюджетных трансфертов. Особенность новых автобусов в том, что они работают на газомоторном топливе, пояснили в администрации города.

На Ямале разрабатывают «дорожную карту» по развитию рынка газомоторного топлива, которая будет предусматривать, в том числе, и перспективную схему размещения объектов газозаправочной инфраструктуры до 2026 года. Техника на природном топливе активно эксплуатируется в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске.

До 2020 года в Ноябрьске и Новом Уренгое 10% дорожно-коммунальной техники и общественного автомобильного транспорта должны работать на газомоторном топливе. Кроме того, в округе реализуется проект по переводу общественного пассажирского транспорта на альтернативное топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU