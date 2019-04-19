Салехард готовится к акции «Чистый город»

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-19T10:47:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации Салехарда с 17 мая по 17 июня пройдет месячник по санитарной уборке и благоустройству города «Чистый город». Условно город будет поделен на семь участков, за каждым закреплены ответственные.Каждую пятницу во второй половине дня на протяжении сотрудники предприятий и организаций окружного центра будут наводить порядок на закрепленных территориях.

Для проведения акции закуплены биоразлагаемые пакеты и перчатки. Качество выполняемых работ будут оценивать по 5-ти бальной шкале. Основные работы, которые предстоит выполнить в рамках акции - это уборка и вывоз накопившегося за зиму мусора, сообщили я администрации ямальской столицы.

Завершающим аккордом месячника станет общегородской субботник. Организаторы призывают также жителей города выйти в свои дворы для уборки и благоустройства территории.

ИСТОЧНИК KP.RU