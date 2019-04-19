Прокуратура обязала администрацию Лабытнанги осветить улицы
Ямальская прокуратура выявила ненадлежащую организацию искусственного освещения улиц в Лабытнанги темное время суток. Потемки на улице Бованенково и переулке Ленинский ставили под угрозу личную безопасность местных жителей.
В администрацию муниципального образования внесено представление об устранении нарушений закона, однако мер для устранения недочетов принято не было.
Прокурор города обратился в суд о признании незаконным бездействия руководства города. Суд согласился с надзорной инстанцией. Однако мэрия попыталась обжаловать это решение. По мнению администрации, они выполнили свою задачу: заключили концессионное соглашение с энергоснабжающей организацией.
- Между тем, в судебном заседании установлено, что предметом концессионного соглашения оборудование указанных улиц освещением не предусматривалось, денежные средства на выполнение необходимых работ администрацией не выделялись, - пояснили в ведомстве.
В результате решение Лабытнангского городского суда оставлено без изменения. В настоящее время фактическое исполнение решения суда находится на контроле городского прокурора.
ИСТОЧНИК KP.RU