Прокуратура обязала администрацию Лабытнанги осветить улицы

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-19T10:24:21+03:00

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Ямальская прокуратура выявила ненадлежащую организацию искусственного освещения улиц в Лабытнанги темное время суток. Потемки на улице Бованенково и переулке Ленинский ставили под угрозу личную безопасность местных жителей.

В администрацию муниципального образования внесено представление об устранении нарушений закона, однако мер для устранения недочетов принято не было.

Прокурор города обратился в суд о признании незаконным бездействия руководства города. Суд согласился с надзорной инстанцией. Однако мэрия попыталась обжаловать это решение. По мнению администрации, они выполнили свою задачу: заключили концессионное соглашение с энергоснабжающей организацией.

- Между тем, в судебном заседании установлено, что предметом концессионного соглашения оборудование указанных улиц освещением не предусматривалось, денежные средства на выполнение необходимых работ администрацией не выделялись, - пояснили в ведомстве.

В результате решение Лабытнангского городского суда оставлено без изменения. В настоящее время фактическое исполнение решения суда находится на контроле городского прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU