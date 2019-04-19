В Ноябрьске наркоторговец при побеге брызнул газом в полицейского

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-19T10:37:14+03:00

В Ноябрьске наркоторговец при побеге брызнул газовым спреем в полицейского Фото: Ольга Крыльцова

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В Ноябрьске 18-летнего горожанина обвиняют в применении насилия в отношении полицейского. 1 апреля его задержали по подозрению в распространении наркотического вещества на территории города.

Парня застали в момент, когда он осуществлял закладку наркотиков. Не желая быть задержанным, юноша применил распылил газовый спрей в лицо двум правоохранителям.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый свою вину не признает.

На молодого ноябрянина завели уголовное дело о незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU