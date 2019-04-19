В Ноябрьске наркоторговец при побеге брызнул газом в полицейского
В Ноябрьске 18-летнего горожанина обвиняют в применении насилия в отношении полицейского. 1 апреля его задержали по подозрению в распространении наркотического вещества на территории города.
Парня застали в момент, когда он осуществлял закладку наркотиков. Не желая быть задержанным, юноша применил распылил газовый спрей в лицо двум правоохранителям.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый свою вину не признает.
На молодого ноябрянина завели уголовное дело о незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU