Старшеклассники Салехарда сыграли в «100 дней до ОГЭ»

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-19T09:16:06+03:00

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Восьмиклассники салехардской школы провели день на службе в департаменте образования ЯНАО. Руководитель окружного ведомства Марина Кравец выступила в роли модератора учебно-деловой игры «100 дней до ОГЭ», отступив от традиционного формата экскурсий и лекций.

Ребятам предложили представить себя выпускниками 9 класса и постараться оптимально распределить время, которое остаётся до основного госэкзамена. Школьники поделили время – на сон, приём пищи, дорогу, учёбу в школе, домашние дела, любимые занятия, общение с друзьями и прочее. Кроме того, ребята дали друг другу советы.

Для знакомства с процедурой проведения экзаменов учащиеся посетили ситуационный центр. Школьники смогли виртуально «заглянуть» в аудитории, где проводятся экзамены и почувствовать себя в роли общественных наблюдателей.

После этого ребята вместе с руководителем департамента прошли профпробы на отделения технического профиля Ямальского многопрофильного колледжа. Школьники познакомились с направлениями «судовождение» и «автодело», на учебных тренажёрах попытались пройти без аварий по речной акватории и автодороге.

Напомним, встреча проходила в рамках просветительского мероприятия «День на службе» проекта «Чиновник открытый» концепции кадровой политики государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU