Сбербанк поможет забронировать квартиру в ЖК «Ново-Патрушево» со скидкой 1%

СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-19T08:52:43+03:00

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Тюменское отделение Сбербанка совместно с ключевым партнером ОАО «Тюменская домостроительная компания» приглашает жителей и гостей города Тюмени на автобусную экскурсию в ЖК «Ново-Патрушево».

Экскурсия состоится 20 апреля 2019 года. Для удобства участников будет организован бесплатный автобус, отправление которого состоится в 11:00 от здания банка по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, д. 61. Возвращение к офису Сбербанка в 14:00.

«В рамках экскурсии все желающие смогут познакомиться с объектами застройщика, посетить демонстрационные квартиры, подробно ознакомиться с ипотечными программами Сбербанка и подать заявку на кредит. В день проведения мероприятия бронирование квартир будет осуществляться со скидкой 1% от стоимости объекта недвижимости», – рассказала начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Тюменского отделения Сбербанка Оксана Губко.

Для участия в мероприятии нужна предварительная регистрация по телефону: 8-922-470-93-36. Участие в туре бесплатное. Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU