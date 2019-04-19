2019-04-19T08:50:46+03:00
Общество

Ямальцы примут участие в Постфоруме ООН по вопросам коренных народов

В составе делегации четыре школьницы
Анна Полякова
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Ямальцы примут участие в Постфоруме ООН по вопросам коренных народов Фото: правительство ЯНАОЯмальцы примут участие в Постфоруме ООН по вопросам коренных народов Фото: правительство ЯНАО
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В Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов примут участие представители департамента по делам КМНС и школьники из клуба юных дипломатов. 18 сессия откроется в Нью-Йорке (США) 22 апреля.

Директор департамента по делам КМНС Инна Сотруева на дискуссии форума выступит с докладом «Традиционные знания: создание, передача и защита».

Напомним, в феврале 2019 года департамент внешних связей округа провёл конкурсный отбор среди юных дипломатов для участия в мероприятиях в Нью-Йорке. Победителями стали четыре ученицы 10 классов из Салехарда и Лабытнанги.

Юные дипломаты посетят Штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, ознакомятся с работой Постоянного Представительства РФ при ООН. Ребята встретятся с преподавателями и учащимися школы при Постоянном Представительстве РФ при ООН и побывают на экскурсии в университете Колумбия. Кроме того, ямальцы посетят Генконсульство РФ в Нью-Йорке и представительство Россотрудничества, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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