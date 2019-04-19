2019-04-19T08:39:14+03:00
Общество

Участок зимника «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» восстанавливают после метели

Сезонные трассы доступны только для полноприводного транспорта
Анна Полякова
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Участок зимника «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» восстанавливают после метели Фото: окружной дорожной дирекцииУчасток зимника «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» восстанавливают после метели Фото: окружной дорожной дирекции
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Ямальские зимники сегодня, 19 апреля, открыты для проезда транспорта. Один из зимников работает с ограничениями.

Участок «Аксарка – Салемал» зимника «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» закрыт. Как сообщили в окружной дорожной дирекции, здесь ведутся восстановительные работы после метели. Техника занята расчисткой проезжей части и укаткой полотна зимника.

Участок «Салемал – Панаевск – Яр-Сале» доступен для полноприводного транспорта. Днем пропускают машины не тяжелее 3,5 тонн, с 20:00 до 08:00 – массой до 30 тонн.

Зимники «СалехардНадым», «Уренгой – Красноселькуп» и «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» открыты также для проезда только полноприводных типов авто. Условия проезда такие же – зависят от времени суток. Напомним, с 1 апреля в связи с длительным потеплением и окончанием сезона закрыт для проезда участок Азовы – Теги.

В прошлом году зимние автодороги регионального значения закрылись в период с 29 апреля по 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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