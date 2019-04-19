2019-04-19T08:17:01+03:00
Экономика

На Ямале задолженность по зарплатам сократилась 100 миллионов

На антикризисном штабе обсудили ситуацию с предприятиями-банкротами
Анна Полякова
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На Ямале задолженность по зарплатам сократилась 100 миллионов Фото: правительство ЯНАОНа Ямале задолженность по зарплатам сократилась 100 миллионов Фото: правительство ЯНАО
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С начала 2019 года общая задолженность предприятий округа сократилась на 112,8 миллионов рублей. Об этом сообщили на заседании антикризисного штаба по повышению устойчивости экономики региона. Речь шла о ликвидации задолженности по зарплате на предприятиях-банкротах.

На данный момент наибольшую обеспокоенность вызывает задолженность двух предприятий из Нового Уренгоя. ЗАО «Северэлектросетьстрой» и ООО «СУ №2 Уренгоймонтажпромстрой» должны 193 своим бывшим сотрудниками 17,4 млн рублей.

По словам конкурсных управляющих, основная причина задолженности – отсутствие денежных средств из-за полной остановки предприятий. Задолженность банкротов по выплатам сокращается за счёт продажи имущества, которое продаётся медленно и по самым низким ценам. По оценке штаба, управляющие должны активнее работать по уточнению сведений об имуществе.

Порой арбитражные управляющие, продав имущество предприятий-банкротов, в первую очередь выплачивают вознаграждение самим себе за работу по управлению банкротными организациями. Представители силовых ведомств пояснили – в отношении некоторых собственников и управляющих придётся применять меры уголовной ответственности.

Единственным предприятием, пообещавшим на штабе полностью погасить долги перед сотрудниками в самое ближайшее время, стал производственный кооператив «Градиент» из Ноябрьска. Представитель конкурсного управляющего Анастасия Проценко планирует погашение за счёт продажи имущества организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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