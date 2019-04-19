СЕГОДНЯ 06:15 2019-04-19T06:15:08+03:00

Новоуренгоец за садик конопли в квартире отделался штрафом Фото: 89.мвд.рф

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Жителя Нового Уренгоя осудили за незаконное культивирование конопли. О том, что мужчина, возможно, употребляет запрещенные вещества, полиции сообщила его супруга.

В феврале 2019 года, прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили специально оборудованное место, где находились пять полимерных пакетов с земляным грунтом, в которых произрастала «травка» с характерным запахом.

29-летний мужчина пояснил, что изготавливает из данных растений наркотическое средство для личного потребления. Эксперт подтвердил, что изъятые растения являются коноплей, содержащей наркотические средства.

Мужчину судили по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

В апреле Новоуренгойский суд вынес решение о признании его виновным. «Агроному» назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU