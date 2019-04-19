2019-04-19T06:15:08+03:00
Происшествия

Новоуренгоец за садик конопли в квартире отделался штрафом

«Агронома» сдала полиции супруга
Анна Полякова
Поделиться:
Новоуренгоец за садик конопли в квартире отделался штрафом Фото: 89.мвд.рфНовоуренгоец за садик конопли в квартире отделался штрафом Фото: 89.мвд.рф
Изменить размер текста:

Жителя Нового Уренгоя осудили за незаконное культивирование конопли. О том, что мужчина, возможно, употребляет запрещенные вещества, полиции сообщила его супруга.

В феврале 2019 года, прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили специально оборудованное место, где находились пять полимерных пакетов с земляным грунтом, в которых произрастала «травка» с характерным запахом.

29-летний мужчина пояснил, что изготавливает из данных растений наркотическое средство для личного потребления. Эксперт подтвердил, что изъятые растения являются коноплей, содержащей наркотические средства.

Мужчину судили по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

В апреле Новоуренгойский суд вынес решение о признании его виновным. «Агроному» назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Старшеклассники Салехарда сыграли в «100 дней до ОГЭ»
Сбербанк поможет забронировать квартиру в ЖК «Ново-Патрушево» со скидкой 1%
Ямальцы примут участие в Постфоруме ООН по вопросам коренных народов
Участок зимника «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» восстанавливают после метели
Проект "Герои нашего времени" представляет Тюмень в финале конкурса "Вместе Медиа"
На Ямале задолженность по зарплатам сократилась 100 миллионов
Погода на Ямале 19 апреля: почти на всей территории региона пройдет снег
В Ямальском районе при пожаре погибла двухлетняя девочка
В сельскохозкомплексе Ноябрьска заработал новый молочный цех
В селе Горки готовят причал для первого парома
Глава Ямала принял участие во встрече выпускников программы кадрового резерва в Кремле
Жителя Ноябрьска будут судить за убийство семейной пары
Фундамент жилого дома в Новом Уренгое пришлось перепроектировать
Сбербанк — генеральный партнер V Всероссийской недели финансовой грамотности
Волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя вышел в полуфинал чемпионата России
Новоуренгойца отправили в колонию-поселение за хранение наркотиков
Предприниматели Ямала одевают своих покупателей в фальшивые бренды
В Новом Уренгое в 2019 году откроют первый на Ямале инклюзивный детсад
Новоуренгойке, нашедшей банковскую карту, грозит срок за кражу денег
Браконьер из Шурышкарского района осужден за крупный улов стерляди
На ямальской трассе столкнулись два большегруза: один водитель не выжил
Поселок Пельвож официально признали труднодоступным