Погода на Ямале 19 апреля: почти на всей территории региона пройдет снег

СЕГОДНЯ 05:35 2019-04-19T05:35:32+03:00

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В пятницу, 19 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -2 градуса, солнечно, без осадков, ветер северо-западный 5 м/с.

В Ноябрьске -3 градусов, пасмурно, снегопад, ветер западный 7 м/с.

В Новом Уренгое - 12 градусов, пасмурно, весь день будет идти снег, ветер южный 5 м/с.

В Надыме -9 градусов, пасмурно, снег, ветер северо-западный 7 м/с.

В Губкинском -6 градусов, пасмурно, снег разной интенсивности – в течение дня, ветер западный 4 м/с.

В Тарко-Сале -9 градусов, пасмурно, снегопад, ветер южный 4 м/с.

В Муравленко -7 градусов, солнечно и без осадков, северо-западный ветер 4 м/с.

В Лабытнанги -2 градуса, солнечно, без осадков, ветер северо-западный 5 м/с

ИСТОЧНИК KP.RU