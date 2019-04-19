Погода на Ямале 19 апреля: почти на всей территории региона пройдет снег
В пятницу, 19 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -2 градуса, солнечно, без осадков, ветер северо-западный 5 м/с.
В Ноябрьске -3 градусов, пасмурно, снегопад, ветер западный 7 м/с.
В Новом Уренгое - 12 градусов, пасмурно, весь день будет идти снег, ветер южный 5 м/с.
В Надыме -9 градусов, пасмурно, снег, ветер северо-западный 7 м/с.
В Губкинском -6 градусов, пасмурно, снег разной интенсивности – в течение дня, ветер западный 4 м/с.
В Тарко-Сале -9 градусов, пасмурно, снегопад, ветер южный 4 м/с.
В Муравленко -7 градусов, солнечно и без осадков, северо-западный ветер 4 м/с.
В Лабытнанги -2 градуса, солнечно, без осадков, ветер северо-западный 5 м/с
ИСТОЧНИК KP.RU