В Ямальском районе при пожаре погибла двухлетняя девочка
В Ямальском районе проводится доследственная проверка по факту гибели двухлетнего ребенка при пожаре. Трагедия произошла днем 18 апреля в селе Мыс Каменный.
По предварительным данным следствия, горел двухэтажный 16-ти квартирный деревянный жилой дом. Во время ЧП девочку спасти не удалось. Еще двое детей – 2019 и 2013 годов рождения и их 31-летняя мать отравились угарным газом. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, на место происшествия вылетела следственно-оперативная группа. К слову, сообщение между районным центром Яр-Сале и селом Мыс Каменный осуществляется вертолетным транспортом.
Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. В составе группы следовател по особо важным делам, следователь – криминалист следственного управления, судебно-медицинский эксперт и сотрудники полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU