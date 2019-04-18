СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-18T17:07:34+03:00

В Ямальском районе при пожаре погибла двухлетняя девочка Фото: 89.mchs.gov.ru

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В Ямальском районе проводится доследственная проверка по факту гибели двухлетнего ребенка при пожаре. Трагедия произошла днем 18 апреля в селе Мыс Каменный.

По предварительным данным следствия, горел двухэтажный 16-ти квартирный деревянный жилой дом. Во время ЧП девочку спасти не удалось. Еще двое детей – 2019 и 2013 годов рождения и их 31-летняя мать отравились угарным газом. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, на место происшествия вылетела следственно-оперативная группа. К слову, сообщение между районным центром Яр-Сале и селом Мыс Каменный осуществляется вертолетным транспортом.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. В составе группы следовател по особо важным делам, следователь – криминалист следственного управления, судебно-медицинский эксперт и сотрудники полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU