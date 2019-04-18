2019-04-18T16:07:29+03:00
Экономика

В сельскохозкомплексе Ноябрьска заработал новый молочный цех

Сейчас весь процесс автоматизирован
Анна Полякова
Поделиться:
В сельскохозкомплексе Ноябрьска заработал новый молочный цех Фото: admnoyabrsk.ruВ сельскохозкомплексе Ноябрьска заработал новый молочный цех Фото: admnoyabrsk.ru
Изменить размер текста:

В сельскохозяйственном комплексе Ноябрьска начал работать новый молочный цех. В технологическом плане предприятие, наконец-то, шагнуло вперед. Об этом заявил и.о. директора комплекса Максим Олексий.

На производстве появился гомогенизатор и творожная ванна производительностью до 1500 кг за смену, сообщает администрация муниципального образования.

Гомогенизатор служит для механической обработки молока и сливок. Он нужен для улучшения однородности, вкусовых свойств и потребительских качеств продуктов. Также с его помощью увеличивается срок хранения продукции.

В новое помещение переместили аппарат для фасовки и упаковки пастеризованного молока, рядом с ним расположили охладитель открытого типа большого объема - 2000 л.

Новый охладитель в разы ускоряет процесс охлаждения молока. В дошкольные учреждения города ежедневно поставляется в среднем 1500-1700 л. пастеризованного молока.

Еще одна ванна объемом 500 л предназначена для приготовления таких кисломолочных продуктов как кефир, ряженка, варенец, бифидок. Летом начнут выпускать напитки на основе сыворотки.

- Сейчас весь процесс автоматизирован, что существенно уменьшает затраты. Новое оборудование полностью управляется электроникой, имеет цифровые датчики, - подчеркивает Максим Олексий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В селе Горки готовят причал для первого парома
Глава Ямала принял участие во встрече выпускников программы кадрового резерва в Кремле
Жителя Ноябрьска будут судить за убийство семейной пары
Фундамент жилого дома в Новом Уренгое пришлось перепроектировать
Сбербанк — генеральный партнер V Всероссийской недели финансовой грамотности
Волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя вышел в полуфинал чемпионата России
Новоуренгойца отправили в колонию-поселение за хранение наркотиков
Предприниматели Ямала одевают своих покупателей в фальшивые бренды
В Новом Уренгое в 2019 году откроют первый на Ямале инклюзивный детсад
Новоуренгойке, нашедшей банковскую карту, грозит срок за кражу денег
Браконьер из Шурышкарского района осужден за крупный улов стерляди
На ямальской трассе столкнулись два большегруза: один водитель не выжил
Поселок Пельвож официально признали труднодоступным