В сельскохозкомплексе Ноябрьска заработал новый молочный цех

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-18T16:07:29+03:00

Сейчас весь процесс автоматизирован

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В сельскохозяйственном комплексе Ноябрьска начал работать новый молочный цех. В технологическом плане предприятие, наконец-то, шагнуло вперед. Об этом заявил и.о. директора комплекса Максим Олексий.

На производстве появился гомогенизатор и творожная ванна производительностью до 1500 кг за смену, сообщает администрация муниципального образования.

Гомогенизатор служит для механической обработки молока и сливок. Он нужен для улучшения однородности, вкусовых свойств и потребительских качеств продуктов. Также с его помощью увеличивается срок хранения продукции.

В новое помещение переместили аппарат для фасовки и упаковки пастеризованного молока, рядом с ним расположили охладитель открытого типа большого объема - 2000 л.

Новый охладитель в разы ускоряет процесс охлаждения молока. В дошкольные учреждения города ежедневно поставляется в среднем 1500-1700 л. пастеризованного молока.

Еще одна ванна объемом 500 л предназначена для приготовления таких кисломолочных продуктов как кефир, ряженка, варенец, бифидок. Летом начнут выпускать напитки на основе сыворотки.

- Сейчас весь процесс автоматизирован, что существенно уменьшает затраты. Новое оборудование полностью управляется электроникой, имеет цифровые датчики, - подчеркивает Максим Олексий.

ИСТОЧНИК KP.RU