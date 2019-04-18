2019-04-18T15:27:21+03:00
Общество

В селе Горки готовят причал для первого парома

Расписание рейса "Салехард – Приобье" уже утверждено
Анна Полякова
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В селе Горки готовят причал для первого парома Фото: правительство ЯНАОВ селе Горки готовят причал для первого парома Фото: правительство ЯНАО
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Уточнены даты захода паромов в село Горки на линии Салехард – Приобье. Первый рейс, на который смогут попасть местные жители, прибудет 10 июня, сообщили специалисты окружной дирекции транспорта. Планируется, что паромы будут заходить в Горки два раза в месяц.

Администрация Шурышкарского района сейчас активно прорабатывает все вопросы по работе паромов, так как от этого зависит транспортная доступность отдалённых сёл и комфорт проживающих там жителей.

С инициативой включить село в маршрут следования парома выступили муниципальные власти несколько лет назад. Расписание на этот год уже составлено.

Для качественного оказания услуг перевозчики обратились в администрацию села с просьбой о необходимости обеспечения безопасного подхода к причалу выгрузки.

- Акватория должна быть протралена, причал выгрузки и пути подхода к нему на момент прибытия буксирного теплохода с аппарелью должны быть свободны от посторонних судов, берег подготовлен для безопасной выгрузки и погрузки автотехники в течение всего периода навигации, - озвучили основные требования в АО «Обь-Иртышское речное пароходство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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