2019-04-18T15:00:17+03:00
Общество

Глава Ямала принял участие во встрече выпускников программы кадрового резерва в Кремле

Президент пожелал лидерам успехов и новых побед
Анна Полякова
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Глава Ямала принял участие во встрече выпускников программы кадрового резерва в Кремле Фото: правительство ЯНАОГлава Ямала принял участие во встрече выпускников программы кадрового резерва в Кремле Фото: правительство ЯНАО
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В Москве глава государства Владимир Путин 17 апреля встретился с выпускниками второго потока программы развития управленческого кадрового резерва. Среди участников – губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, а также сотрудники органов госвласти федерального и регионального уровней, топ-менеджеры государственных и частных компаний, главы нескольких регионов.

В ходе общения президент особо отметил, что очень рад успехам выпускников программы. Пожелал участникам встречи успехов и новых побед.

- Жизнь становится всё сложнее. Перед нами стоят большие, амбициозные, без всякого преувеличения, задачи. И я очень рассчитываю на то, что вы внесёте свой значимый вклад в достижение этих результатов и решение тех задач, которые мы формулируем для себя, для страны на будущее, - сказал Владимир Путин.

Губернатор Дмитрий Артюхов в ответ поблагодарил президента за доверие и возможность принять участие в программе.

- В целом быть выпускником этой программы – это очень ответственно. Но хочу Вас заверить: ребята все крепкие, со стержнем, и мы Вас не подведём, - подчеркнул глава ЯНАО.

Напомним, программа кадрового резерва реализуется на базе Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России. Она нацеленная на подготовку резерва для выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней, запущена в 2017 году по поручению главы государства. Первый выпуск слушателей состоялся в апреле 2018 года. В состав 75 выпускников второго потока вошли и 24 финалиста конкурса управленцев «Лидеры России», в том числе уже занявшие в 2018 году ряд государственных должностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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