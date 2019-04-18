Жителя Ноябрьска будут судить за убийство семейной пары

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-18T14:23:16+03:00

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Житель Ноябрьска предстанет перед судом за убийство двух человек в ночь с 8 на 9 декабря 2017 года. 46-летний мужчина расправился с семейной парою после совместного застолья. Конфликт возник, когда хозяева квартиры попросили гостя покинуть дом.

Оскорбленный гость вооружился ножом и нанес не менее 11-ти ударов клинком женщине, а также 21 ножевое ранение получил в область головы, шеи и грудной клетки мужчина. После этого обвиняемый скрылся. Тела погибших следующим днем обнаружили знакомые семейной пары.

Личность мужчины, причастного к совершению преступления, была установлена в кратчайшие сроки во время оперативно-следственных мероприятий.

Однако в ходе предварительного следствия мужчина отрицал свою вину. Он утверждал, что выпив, он уснул, а когда проснулся, обнаружил хозяев квартиры уже мертвыми.

Тем не менее, криминалистические экспертизы, показания свидетелей, и иные следственные мероприятия позволили следствию собрать достаточно доказательств его вины, сообщает СУ СКР по ЯНАО. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU