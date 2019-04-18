Жителя Ноябрьска будут судить за убийство семейной пары
Житель Ноябрьска предстанет перед судом за убийство двух человек в ночь с 8 на 9 декабря 2017 года. 46-летний мужчина расправился с семейной парою после совместного застолья. Конфликт возник, когда хозяева квартиры попросили гостя покинуть дом.
Оскорбленный гость вооружился ножом и нанес не менее 11-ти ударов клинком женщине, а также 21 ножевое ранение получил в область головы, шеи и грудной клетки мужчина. После этого обвиняемый скрылся. Тела погибших следующим днем обнаружили знакомые семейной пары.
Личность мужчины, причастного к совершению преступления, была установлена в кратчайшие сроки во время оперативно-следственных мероприятий.
Однако в ходе предварительного следствия мужчина отрицал свою вину. Он утверждал, что выпив, он уснул, а когда проснулся, обнаружил хозяев квартиры уже мертвыми.
Тем не менее, криминалистические экспертизы, показания свидетелей, и иные следственные мероприятия позволили следствию собрать достаточно доказательств его вины, сообщает СУ СКР по ЯНАО. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU