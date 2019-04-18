Фундамент жилого дома в Новом Уренгое пришлось перепроектировать

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-18T13:50:11+03:00

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Заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов побывал на строительной площадке жилого дома в микрорайоне Дорожников Нового Уренгоя. Он отметил, что визит на эту стройплощадку неслучайный.

- Она расположена близко к микрорайону Крымский. И здесь строителям пришлось столкнуться с аналогичными проблемами грунта. - подчеркнул Андрей Воронов. - Пришлось перепроектировать фундаменты, проводить дополнительные мероприятия по оттайке грунтов. Это увеличивает сроки строительства, но гарантирует, что с домами ничего не произойдёт в дальнейшем. Граждане могут быть спокойны.

До конца 2020 года строители должны построить дом на 320 квартир. Большая часть квартир предназначена для переселения из ветхого и аварийного фонда. Напомним, усилить контроль за качеством возводимого жилья – задача, которую в числе наиболее приоритетных обозначил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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ИСТОЧНИК KP.RU