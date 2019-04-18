2019-04-18T13:17:41+03:00
Спорт

Волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя вышел в полуфинал чемпионата России

Ямальцам предстоит встреча с действующим чемпионом России – казанским «Зенитом»
Анна Полякова
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Волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя вышел в полуфинал чемпионата России Фото: пресс-служба ВК «Факел»Волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя вышел в полуфинал чемпионата России Фото: пресс-служба ВК «Факел»
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Ямальские волейболисты выиграли у белгородского «Белогорья». Это был третий, решающий матч четвертьфинальной серии - 3:2 (25:21, 17:25, 25:23, 23:25, 15:8). В результате новоуренгойцы продолжат борьбу за медали Суперлиги.

Напомним, первый поединок завершился победой «Белогорья» со счетом 3:2. Во второй встрече, в Белгороде, хозяева проиграли сопернику в трёх партиях. Третья встреча снова прошла в Новом Уренгое, и здесь «Факелу» удалось добыть победу на тай-брейке, сообщили в пресс-службе новоуренгойского клуба.

В полуфинале «Факел» сыграет с действующим чемпионом России – казанским «Зенитом». Первый матч пройдёт 21 апреля в Казани, второй – 25 апреля в Новом Уренгое. Серия встреч продлится до двух побед. Третий матч, если понадобится, состоится 28 апреля в столице Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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