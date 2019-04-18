Новоуренгойца отправили в колонию-поселение за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-18T13:06:22+03:00

При нем нашли "синтетику" массой более 1 грамма

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Жителя Нового Уренгоя полицейские задержали во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

- В ноябре 2018 года был остановлен автомобиль под управлением 23-летнего ранее не судимого горожанина. При личном досмотре у него изъяли сверток с порошкообразным веществом, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Эксперты установили, что изъятое вещество - наркотическое средство синтетического происхождения массой более 1 грамма. Как пояснил задержанный, наркотики он приобрел для личного потребления.

Уголовное дело расследовалось по статье УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». В апреле 2019 года Новоуренгойским судом вынесено решение о признании гражданина виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU