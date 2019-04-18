2019-04-18T12:43:17+03:00
Общество

Предприниматели Ямала одевают своих покупателей в фальшивые бренды

Вся конфискованная продукция будет направлена на исследование
Анна Полякова
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Предприниматели Ямала одевают своих покупателей в фальшивые бренды Фото: пресс-служба Ямало-Ненецкой таможниПредприниматели Ямала одевают своих покупателей в фальшивые бренды Фото: пресс-служба Ямало-Ненецкой таможни
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Ямальские таможенники в магазинах города изъяли 364 единиц товара с признаками контрафактности. Рейд провели совместно с сотрудниками полиции. Контрольные мероприятия, которые прошли на торговых площадях Нового Уренгоя, Салехарда, Лабытнанги и пгт. Харп, были направлены на пресечение изготовления и оборота контрафактной, фальсифицированной и незаконно ввезенной на территорию Российской Федерации продукции.

На подделках красовались бренды «New Balance», «Reebok», «Nike», «Lacoste», «Apple», «RADO», «Dior», «Longenes», «POLO», «Philip P.».

У индивидуальных предпринимателей отсутствовали документы, разрешающие использовать данные товарные знаки, сообщили в пресс-службе Ямало-Ненецкой таможни. Полицейские изъяли данные товары. Вся конфискованная продукция будет направлена на исследование и определение стоимости ущерба, нанесенного правообладателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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