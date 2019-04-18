2019-04-18T12:23:13+03:00
Общество

В Новом Уренгое в 2019 году откроют первый на Ямале инклюзивный детсад

При его возведении применяются современные строительные материалы
Анна Полякова
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В Новом Уренгое в 2019 году откроют первый на Ямале инклюзивный детсад Фото: правительство ЯНАОВ Новом Уренгое в 2019 году откроют первый на Ямале инклюзивный детсад Фото: правительство ЯНАО
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В Новом Уренгое заканчивается строительство инклюзивного детского сада, возводить который начали в 2017 году. Это первый такого рода объект на Ямале, проектом предусмотрено создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Предполагается и наличие профессиональных кадров, которые смогут оказать психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую помощь.

Напомним, детсад строится совместно с немецкими партнёрами в рамках подписанного соглашения между правительством ЯНАО, администрацией города Новый Уренгой и компанией «Wintershall Holding GmbH».

Стройплощадку осмотрели замгубернатора Андрей Воронов вместе с главой города Иваном Костогризом, главным архитектором Евгением Ворошиловым.

- Перечень необходимого оборудования сформирован, в том числе с учётом таких технологий, которые будут обеспечивать занятия для детей, нуждающихся в особом внимании. На днях мы обсудим это с нашими коллегами из «Винтерсхалла», - отметил градоначальник.

Сроки достаточно сжатые, к осени планируется все работы завершить. Здесь применяются современные строительные материалы, которые позволяют повысить качество эксплуатации и содержания сада. В целом на Ямале до конца 2020 года в рамках указа Президента будет построен 31 детсад. Важно, что планы и графики строительства соблюдаются.

- Этот сад позволит продемонстрировать, что построить дошкольное учреждение быстро и качественно в северных условиях вполне реально, - подчеркнул Андрей Воронов.

13 детсадов на Ямале строятся с применением механизма муниципально-частного партнёрства. Первый такой детский сад на 300 мест будет построен и в Новом Уренгое – в микрорайоне Строителей, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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