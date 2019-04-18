Новоуренгойке, нашедшей банковскую карту, грозит срок за кражу денег

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-18T11:51:36+03:00

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Полицейские Нового Уренгоя раскрыли кражу денег с банковской карты. Как выяснилось, ее потеряла местная жительница. Позже она узнала, что кто-то расплачивается ее деньгами в интернет-магазине. В результате ушло 10 400 рублей.

В апреле горожанка обратилась в полицию с заявлением. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что потерю обнаружила 26-летняя ранее не судимая горожанка, она и тратила чужие деньги в интернет-магазине.

Ее личность установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Наказанием за преступление может стать лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемая вину признает. Оформлена явка с повинной, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU