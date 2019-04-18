2019-04-18T11:06:05+03:00
Происшествия

Браконьер из Шурышкарского района осужден за крупный улов стерляди

Рыбака оштрафовали, сеть подлежит уничтожению
Анна Полякова
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Браконьер из Шурышкарского района осужден за крупный улов стерляди Фото: prokyanao.ruБраконьер из Шурышкарского района осужден за крупный улов стерляди Фото: prokyanao.ru
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В Шурышкарском районе осудили браконьера за незаконную добычу стерляди в крупном размере. Мужчина на реке Сыня в 7 км от д. Ямгорт с помощью рыболовной сети выловил 26 особей видового состава «стерлядь».

Его задержал участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПНД ОМВД России по Шурышкарскому району на месте рыбалки. Ущерб составил более 118 тысяч рублей, который подсудимый добровольно возместил в ходе предварительного расследования.

В судебном заседании защитником подсудимого было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа. Однако прокурор не поддержал его, ссылаясь на конкретные обстоятельства совершения преступления в сфере экологии и его общественную опасность.

Суд также отказал в удовлетворении ходатайства о прекращении дела и вынес обвинительный приговор, назначив виновному наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей в доход государства.

Рыболовная сеть, являющаяся орудием совершения преступления, после вступления приговора в законную силу будет уничтожена, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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