Браконьер из Шурышкарского района осужден за крупный улов стерляди
В Шурышкарском районе осудили браконьера за незаконную добычу стерляди в крупном размере. Мужчина на реке Сыня в 7 км от д. Ямгорт с помощью рыболовной сети выловил 26 особей видового состава «стерлядь».
Его задержал участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПНД ОМВД России по Шурышкарскому району на месте рыбалки. Ущерб составил более 118 тысяч рублей, который подсудимый добровольно возместил в ходе предварительного расследования.
В судебном заседании защитником подсудимого было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа. Однако прокурор не поддержал его, ссылаясь на конкретные обстоятельства совершения преступления в сфере экологии и его общественную опасность.
Суд также отказал в удовлетворении ходатайства о прекращении дела и вынес обвинительный приговор, назначив виновному наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей в доход государства.
Рыболовная сеть, являющаяся орудием совершения преступления, после вступления приговора в законную силу будет уничтожена, сообщает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU