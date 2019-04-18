2019-04-18T10:28:03+03:00
Происшествия

На ямальской трассе столкнулись два большегруза: один водитель не выжил

Водитель MAN TGS не справился с управлением и выехал на встречку
Анна Полякова
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На ямальской трассе столкнулись два большегруза: один водитель не выжил Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа ямальской трассе столкнулись два большегруза: один водитель не выжил Фото: Госавтоинспекция Ямала
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Смертельное ДТП случилось 17 апреля около 22 часов 00 минут на 596 км автодороги «Сургут-Салехард». На дороге столкнулись два большегруза с прицепами. Водитель MAN TGS двигался со стороны п. Пуровск в направлении г. Новый Уренгой. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, по которой ехала «КамиАЗ», сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

В результате водитель отечественного грузоваика от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Мужчина, который был за рулем водитель другого транспортного средства, госпитализирован.

По данным регионального ведомства, за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 3 травмированы. С начала 2019 года в 1621 зарегистрированных ДТП, погибли 10 человек и 166 травмировано, в их числе 20 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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