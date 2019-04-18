Поселок Пельвож официально признали труднодоступным

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-18T10:14:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Заксобрания ЯНАО 18 апреля на заседании регионального парламента дополнили перечень труднодоступных территорий. Такой статус получил национальный поселок Пельвож, который входит в состав муниципального образования городской округ Салехард и находится в 40 км от него. Однако добраться до него можно только либо водным, либо воздушным путём.

После получения необходимых заключений Правительства региона и ведомств парламентарии решили одобрить инициативу городских депутатов, приняв данные поправки в окончательном чтении.

После получения поселком официального статуса труднодоступного поселения, каким он и является по факту, местные жители гарантированно становятся получателями дополнительных мер социальной поддержки. Об этом сообщил председатель профильного комитета Эдуард Яунгад.

Кроме того, упрощается решение многих жизненно важных вопросов, например, работы санавиации или доставки детей в школы-интернаты и др. Для жителей Пельвожа это крайне важно.

Сейчас в поселке проживает более 140 человек, основное занятие местного населения – рыбный промысел. Имеется пожарное депо, вертолетная площадка, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Перед весенней распутицей глава Салехарда посетил Пельвож

Глава Салехарда Иван Кононенко, специалисты структурных подразделений, передвижной отряд Центра здоровья и артисты центра культуры и спорта «Геолог» нагрянули в поселок Пельвож. Он находится в сорока километрах от окружной столицы и входит в состав муниципального образования... (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU