2019-04-18T10:14:40+03:00
Общество

Поселок Пельвож официально признали труднодоступным

Его жители гарантированно становятся получателями дополнительных мер соцподдержки
Анна Полякова
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Поселок Пельвож включили в список труднодоступных Фото: zsyanao.ruПоселок Пельвож включили в список труднодоступных Фото: zsyanao.ru
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Депутаты Заксобрания ЯНАО 18 апреля на заседании регионального парламента дополнили перечень труднодоступных территорий. Такой статус получил национальный поселок Пельвож, который входит в состав муниципального образования городской округ Салехард и находится в 40 км от него. Однако добраться до него можно только либо водным, либо воздушным путём.

После получения необходимых заключений Правительства региона и ведомств парламентарии решили одобрить инициативу городских депутатов, приняв данные поправки в окончательном чтении.

После получения поселком официального статуса труднодоступного поселения, каким он и является по факту, местные жители гарантированно становятся получателями дополнительных мер социальной поддержки. Об этом сообщил председатель профильного комитета Эдуард Яунгад.

Кроме того, упрощается решение многих жизненно важных вопросов, например, работы санавиации или доставки детей в школы-интернаты и др. Для жителей Пельвожа это крайне важно.

Сейчас в поселке проживает более 140 человек, основное занятие местного населения – рыбный промысел. Имеется пожарное депо, вертолетная площадка, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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