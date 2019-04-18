2019-04-18T09:50:21+03:00
Общество

Глав поселений Ямала собирают на семинары по пожарной безопасности

В пример ставят сёла Ратта, Киккиакки, Овгорт, Оволынгорт, Ямгорт
Анна Полякова
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Глав поселений Ямала собирают на семинары по пожарной безопасности Фото: правительство ЯНАОГлав поселений Ямала собирают на семинары по пожарной безопасности Фото: правительство ЯНАО
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В Новом Уренгое 18 апреля для глав поселений восточной части округа пройдет семинар на тему противопожарной безопасности. На занятиях будут обсуждаться требования действующего законодательства, вопросы расположения противопожарных барьеров, права на вырубку лесных насаждений и оформления разрешительной документации.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, накануне в рамках регионального проекта «Школа местного самоуправления» семинар прошел с главами муниципальных образований Приуральского, Шурышкарского и Ямальского районов. Занятия провёл главный специалист отдела пожарной безопасности управления противопожарной и спасательной деятельности профильного департамента Артём Банченко.

- Основная задача, которая должна быть решена органами местного самоуправления до начала пожароопасного сезона, – своевременное и достаточное проведение превентивных противопожарных мероприятий, - отметил он, подчеркнув, что главное – исключить возможности перехода природных пожаров на здания и сооружения, расположенные на территории населённых пунктов.

Достигается это посредством обустройства и поддержания противопожарных разрывов и минерализованных полос. В качестве положительного примера он привел сёлах Ратта, Киккиакки, Овгорт, Оволынгорт, Ямгорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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