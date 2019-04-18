400 человек получили сертификаты школы «Наставников Ямала»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-18T09:00:48+03:00

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Школу «Наставников Ямала» прошли уже около 400 человек. Проект направлен он на подготовку и качественный отбор специалистов для сопровождения организованных групп детей и молодёжи к месту отдыха и обратно, а также работы в детских оздоровительных учреждениях.

Наставниками могут быть люди не моложе 18 и не старше 65 лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образование. По завершению обучения кандидатам выдаются сертификаты. В начале мая школа будет работать в Губкинском, Муравленко и Ноябрьске.

Проект реализуется на Ямале уже шесть лет. Для участников проводятся лекции, мастер-классы, тренинги, групповые и индивидуальные консультации, практические занятия. В школе ямальцы изучают юридические аспекты организации отдыха и оздоровления, правила и санитарно-эпидемиологические требования к условиям перевозки организованных групп детей различными видами транспорта, особенности временного детского коллектива, формирование игротеки, механизмы предупреждения ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU