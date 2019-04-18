2019-04-18T08:50:22+03:00
Происшествия

На трассе Новый Уренгой - Ямбург погибли водитель и пассажир внедорожника

«Тойота» на встречке столкнулась с «КамАЗом»
Анна Полякова
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На трассе Новый Уренгой - Ямбург погибли водитель и пассажир внедорожника Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа трассе Новый Уренгой - Ямбург погибли водитель и пассажир внедорожника Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В ДТП на 113 км 650 м трассы Новый Уренгой - Ямбург «Тойота» на встречке столкнулась с «КамАЗом». Авария произошла 17апреля около 21 часа 20 минут. Как сообщили в Госавтоинспекции, внедорожник ехал со стороны п. Ямбург в Новый Уренгой.

Водитель не учел дорожные и метеорологические условия, состояние и особенности транспортного средства, не выбрал безопасную скорость для движения. В результате вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком с прицепом.

«Тойота» на встречке столкнулась с «КамАЗом» Фото: Госавтоинспекция Ямала

«Тойота» на встречке столкнулась с «КамАЗом» Фото: Госавтоинспекция Ямала

Водитель и пассажир внедорожника скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель «КамАЗа» был госпитализирован.

По данным регионального ведомства, за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 3 травмированы. С начала 2019 года в 1621 зарегистрированных ДТП, погибли 10 человек и 166 травмировано, в их числе 20 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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