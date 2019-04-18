СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-18T08:47:45+03:00

Пуровскому району для расселения авариек необходимо более 90 тысяч жилых квадратов Фото: правительство ЯНАО

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До 2022 года в рамках окружной адресной программы в Пуровском районе обещают ликвидировать 107 аварийных многоквартирных домов. 916 семей переедут в новостройки.

Замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов поручил до конца апреля определиться с конкретными объёмами и согласовать их с окружным Фондом жилищного строительства. Он вместе с главой района Андреем Нестеруком проинспектировал стройплощадки Пурпе, Пуровска и Тарко-Сале.

В первую очередь, согласно указу Президента РФ, расселять будут дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Однако по поручению главы региона решено совместно с ФЖС ЯНАО как можно быстрее решить жилищные проблемы ямальцев и запланировать расселение максимального количества аварийного жилфонда.

Сегодня общая потребность в расселении аварийного жилья на территории Пуровского района составляет порядка 91 тыс. м². Окончательно определиться с территорией застройки пуровским специалистам необходимо до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU