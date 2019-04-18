СЕГОДНЯ 07:40 2019-04-18T07:42:28+03:00

Новоуренгойца за пьяное вождение отправили на год в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

Автомобилиста дважды судили по одной и той же статье

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В Новом Уренгое водителю вынесли приговор за нарушение ПДД. В ноябре 2018 года 36-летнего автомобилиста с признаками алкогольного опьянения остановил наряд дорожно-патрульной службы.

При проверке документов выяснилось, что мужчина в мае 2017 года был осужден за «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Тогда его приговорили к лишению свободы сроком на 8 месяцев. Однако должных выводов автомобилист для себя не сделал.

На него завели новое дело по той же статье. В апреле 2019 года Новоуренгойским судом вынесено решение о признании ранее судимого за аналогичное преступление гражданина виновным, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Наказанием для него стало лишение свободы сроком на один год и 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU