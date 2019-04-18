2019-04-18T07:26:05+03:00
Общество

На двух ямальских зимниках возобновилось движение после непогоды

Еще закрыты трассы «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» и «Салехард – Надым»
Анна Полякова
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На двух ямальских зимниках возобновилось движение после непогоды Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа двух ямальских зимниках возобновилось движение после непогоды Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Метели и сильный порывистый ветер продолжают властвовать на части Ямало-Ненецкого АО. Непогода вносит коррективы в транспортное сообщение региона. Так сегодня, 18 апреля, по-прежнему закрыто движение для всех видов автомобилей по зимникам «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» и «СалехардНадым».

Сезонная трасса «Уренгой – Красноселькуп» доступна только для полноприводных авто. Днем разрешено движение для машин не тяжелее 3,5 тонн, ночью автомобилей общей массой до 30 тонн.

Автодорога «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» работает для транспорта повышенной проходимости. В дневные часы для машин массой до 3,5 тонн, ночью - до 30 тонн, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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