СЕГОДНЯ 07:26 2019-04-18T07:26:05+03:00

На двух ямальских зимниках возобновилось движение после непогоды Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Метели и сильный порывистый ветер продолжают властвовать на части Ямало-Ненецкого АО. Непогода вносит коррективы в транспортное сообщение региона. Так сегодня, 18 апреля, по-прежнему закрыто движение для всех видов автомобилей по зимникам «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» и «Салехард – Надым».

Сезонная трасса «Уренгой – Красноселькуп» доступна только для полноприводных авто. Днем разрешено движение для машин не тяжелее 3,5 тонн, ночью автомобилей общей массой до 30 тонн.

Автодорога «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» работает для транспорта повышенной проходимости. В дневные часы для машин массой до 3,5 тонн, ночью - до 30 тонн, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU