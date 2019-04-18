2019-04-18T07:08:37+03:00
Общество

Спецрейс доставил ямальцев в новосибирский кардиоцентр для срочных операций

Санборт с реанимационной бригадой на борту прибыл из Москвы
Анна Полякова
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Спецрейс доставил ямальцев в новосибирский кардиоцентр для срочных операций Фото: depzdrav.yanao.ruСпецрейс доставил ямальцев в новосибирский кардиоцентр для срочных операций Фото: depzdrav.yanao.ru
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Двоих ямальцев, которым срочно требуются сложные операции, спецрейсом доставили в кардиоцентр Новосибирска. Борт для экстренных случаев был предоставлен по распоряжению губернатора арктического региона, сообщает департамент здравоохранения ЯНАО.

В начале апреля в Губкинскую городскую больницу поступила девушка со сложной патологией сердца. Доктора поставили диагноз и стабилизировали состояние пациентки в отделении реанимации. Однако операцию откладывать было нельзя. Серьёзное заболевание требовало срочного вмешательства, которое могли провести только в центре кардиохирургии. Национальный медицинский исследовательский центр им. академика Е.Н.Мешалкина в Новосибирске согласился принять пациентку.

По распоряжению губернатора Дмитрия Артюхова из резервного фонда правительства были выделены средства, и из Москвы вылетел санборт, оснащенный спецоборудованием, которое позволило поддерживать жизненные функции организма в полёте. Реанимационная бригада сопровождала больных. Первую посадку спецрейс совершил в Салехарде, где медики приняли на борт мужчину, которому также требовалось срочное кардиохирургическое вмешательство.

После полного обследования 16 апреля новосибирские кардиохирурги провели северянке сложнейшую операцию, которая длилась она 7 часов. Вместо поражённого участка аорты доктора поставили пациентке искусственный кровеносный сосуд. Все прошло успешно.Сейчас девушка находится в отделении реанимации, получает всю необходимую медицинскую помощь. Предстоит длительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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