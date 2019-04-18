2019-04-18T05:14:54+03:00
Общество

Погода на Ямале 18 апреля: ветер утихнет, осадки прекращаются

Температура воздуха -2 ... -18 градусов
Анна Полякова
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В четверг, 18 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -2 градуса, пасмурно, в первой половине дня - слабый снег, ветер западных направлений 1-3 м/с.

В Ноябрьске -12 градусов, солнечно, без осадков, ветер северо-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое - 18 градусов, ясная погода, без осадков, ветер северо-западный 4 м/с.

В Надыме -14 градусов, солнечно, снег пойдет поздно вечером, ветер южный 4 м/с.

В Губкинском -13 градусов, ясно, без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

В Тарко-Сале -15 градусов, солнечно, осадки не прогнозируются, ветер северный 6 м/с.

В Муравленко -11 градусов, солнечно и без осадков, северо-западный ветер 5 м/с.

В Лабытнанги -2 градуса, пасмурно, небольшой снег – в первой половине дня, ветер западный 3 м/с

ИСТОЧНИК KP.RU

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