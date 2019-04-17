Водитель из Нового Уренгоя инсценировал ДТП, рассчитывая на страховку

СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-17T16:12:08+03:00

Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет

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Правоохранители Нового Уренгоя возбудили уголовное дело на автомобилиста за мошенничество в сфере страхования. Представитель страховой компании обратился в полицию с просьбой провести проверку в отношении мужчины, который получил денежную выплату по договору ОСАГО.

Выяснилось, что мужчина, управляя автомобилем, вылетел в кювет и повредил кузов. Желая получить денежную выплату, водитель инициировал ДТП, по которому и получил от страховой компании выплату на ремонт машины в сумме 53 тысяч рублей.

Так 40-летний ранее не судимый новоуренгоец стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемый вину признает. Оформлена явка с повинной, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU