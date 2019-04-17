В магазинах Лабытнанги «добрых полок» становится больше

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-17T15:53:55+03:00

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Жители Лабытнанги стараются поддержать земляков, которые нуждается в помощи. Так продолжается реализация проекта «Забота», в рамках которой были созданы «добрые полки».

Как сообщили в администрации города, количество магазинов, где установлены подобные полки увеличивается. Лабытнангцы продолжают наполнять их продуктами питания, бытовой химией.

- У каждого из нас в жизни были разные ситуации, вчера кто-то помог мне, сегодня я хочу и могу помочь другому, в этом и суть акции «Можешь – помоги. Нуждаешься – возьми, - прокомментировала свое участие в проекте общественница Светлана Гречуха.

Напомним, история акции началась в преддверии новогодних праздников 2017 года. Житель города в одной из групп соцсети «ВКонтакте» предложил землякам поддержать нуждающихся, организовав сбор хлеба. Так была установлена первая «добрая полка». Сегодня в Лабытнанги, в рамках проекта «Забота», установлено десять таких полок.

ИСТОЧНИК KP.RU