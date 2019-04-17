Жителя Муравленко за угрозу убийством лишили свободы

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-17T15:43:52+03:00

Он приставлял нож к шее своей подруги

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Жителю Муравленко вынесли приговор за угрозу убийством. В конце декабря 2018 года ранее не судимый 55-летний мужчина, изрядно выпив, поссорился с сожительницей. Во время конфликта он избивал ее и угрожал убийством, приставляя к шее кухонный нож.

Его судили по статье УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В апреле его приговорили к лишению свободы на срок 3 месяца. Кроме того, ему запретили выезд за пределы территории города и изменение места жительства или пребывания без согласия специализированного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU